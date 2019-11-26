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Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта

14:58, 26.11.2019
Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта
Фото: Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал возможное отстранение России от международных соревнований.

«Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендует отстранить Россию от всех соревнований на 4 года.

СпортОбщество
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