Фетисов назвал Россию самой опозорившейся страной в истории спорта

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал возможное отстранение России от международных соревнований.

«Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендует отстранить Россию от всех соревнований на 4 года.