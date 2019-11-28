Иван Ургант предложил Гуфу и Тимати написать песню про Казань

Фото: кадр видео Первого канала

Телеведущий Иван Ургант в своей передаче на Первом канале обратил внимание на то, что Москва значительно уступила Казани в рейтинге по качеству жизни. Он пошутил, что чтобы отобрать первое место у Казани, необходимо, чтобы Тимати и Гуф написали песню про Казань.

Ургант в шутку посетовал, что «Москва сдает, катится под откос». В качестве примера он привел елку из Кемерово, которая оказалась в три раза дороже кремлевской.

«Как отобрать первое место у Казани? Надо, чтобы Тимати и Гуф написали песню про Казань», — предложил Ургант.

Напомним, в сентябре Тимати и Гуф выпустили клип на хвалебную песню о Москве, и уже через несколько дней это видео установило рекорд по дизлайкам в русскоязычном сегменте YouTube. В итоге Тимати удалил видео со своего канала.