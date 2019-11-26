«Локомотив» уступил «Байеру» и второй год подряд занял четвертое место в группе ЛЧ

«Локомотив» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов уступил немецкому «Байеру» (0:2).

Несмотря на хорошее начало встречи, первыми отличились гости, которым помог автогол Рифата Жемалетдинова. Во втором тайме картина повторилась, «Локомотив» атаковал, но гол забили футболисты «Байера». Прийти в себя и отыграться до конца матча москвичи так и не смогли.

Таким образом, подопечные Юрия Семина второй год подряд занимают четвертое место в группе Лиги чемпионов.

«Локомотив» (Россия) — «Байер» (Германия) — 0:2 (0:1)

Голы:

0:1 — Жемалетдинов, 11 (автогол)

0:2 — Бендер, 54 (Арангис).