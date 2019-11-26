Многодетной семье из Челнов все же выдадут сертификат на жилье — видео

Фото: скриншот

В Конституционном суде Татарстана прошло заседание по жалобе отца 11 детей из Набережных Челнов Андрея Орлова, чья семья не может получить сертификат на жилье, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В 2018 году семье предлагали сертификат на 5 млн рублей, вычтя при этом стоимость продажи трехкомнатной квартиры в 2013 году (2,5 млн рублей). То есть им полагалось 7,5 млн рублей. По документа на сумму сертификата повлияют сделки с имуществом, совершенные за пять и более лет до его выдачи.

В итоге семья Орловых получит полную сумму, ведь отчет ведется с момента выдачи сертификата, а не с момента постановки на учет. Их уже внесли в список нуждающихся на 2020 год.

Напомним, весной Конституционный суд РТ частично удовлетворил жалобу Орлова, который просил отменить требования об обязательности совместного проживания и регистрации семьи по одному адресу при получении жилищного сертификата. Суд счел требование о совместном проживании многодетной семьи правомерным, а отказ выдать жилищный сертфикат многодетной семье из-за отсутствия у нее общей прописки КС РТ признал незаконным и несоответствующим Конституции РТ