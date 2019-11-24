Минниханов опубликовал новое видео RedBull с гонщиками из «КАМАЗ-мастера»
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал новое видео с гонщиками из команды «КАМАЗ-мастер», снятое для RedBull.
«Эдуард Николаев на фестивале скорости в Гудвуде!», — написал глава республики.
Фестиваль скорости в Гудвуде ежегодно проводится в Великобритании с 1993 года. Он создавался как соревнования на исторических гоночных автомобилях.
Напомним, сегодня Рустам Минниханов проводил команду «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2020». Президент Татарстана лично опробовал один из грузовиков.СпортОбществоВласть Татарстан
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