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Минниханов опубликовал новое видео RedBull с гонщиками из «КАМАЗ-мастера»

18:19, 24.11.2019
Минниханов опубликовал новое видео RedBull с гонщиками из «КАМАЗ-мастера»

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал новое видео с гонщиками из команды «КАМАЗ-мастер», снятое для RedBull.

«Эдуард Николаев на фестивале скорости в Гудвуде!», — написал глава республики.

Фестиваль скорости в Гудвуде ежегодно проводится в Великобритании с 1993 года. Он создавался как соревнования на исторических гоночных автомобилях.

Напомним, сегодня Рустам Минниханов проводил команду «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2020». Президент Татарстана лично опробовал один из грузовиков.

СпортОбществоВласть Татарстан
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