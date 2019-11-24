Володин обсудил с губернатором Саратовской области проблему долгостроев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время посещения Саратовской области обсудил с главой региона Валерием Радаевым вопрос долгостроев. Об этом глава нижней палаты парламента рассказало время инспекции стройплощадки школы в селе Тепловка Новобурасского района.

«Мы с губернатором обсудили проблему долгостроев на территории области», — приводит слова Володина пресс-служба правительства Саратовской области.

Спикер Госдумы отметил, что школу пришлось возводить практически заново. Закончить строительство планируется в 2020-2021 году.

Отмечается, что строительство школы началось еще в 2003 году. Но 15 лет объект находился в списке долгостроев. Школа будет рассчитана на 220 учащихся, а также в этом же здании разместится детский сад на 50 мест.