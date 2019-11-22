Егор Титов: «Уфе» Евсеева без разницы, с кем играть. Команда будет убиваться в любом матче»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между «Уфой» и Сочи».

«В «Сочи» все же решились на смену тренера, был отправлен в отставку Александр Точилин. Нового главного пока не назначили. Роман Березовский будет исполнять обязанности. Но могу сказать, что у «Сочи» неплохой состав. И для меня загадка, почему команда идет последней. Все могло быть гораздо лучше. Да, есть проблема, что состав был сформирован, когда уже сезон начался. Может быть, не хватило времени штабу команды. Но с мастерством у «Сочи» все не так плохо, как у некоторых.

«Уфе» Евсеева без разницы, с кем играть. Вылетать уфимцы не собираются. Команда будет убиваться в любом матче, в том числе и в предстоящем.

Проблема обеих команд — отсутствие ударных нападающих. Заболотного трудно к таковым отнести, да он и мало играет. Полоз все же не совсем центральный нападающий, да и ему стабильности не всегда хватает. У «Уфы» после ухода Игбуна та же проблема. Матч будет в сложных условиях проходить. Наверняка будет и холод, и мяч тяжелый, с которым сложно управляться. Не думаю, что в такой ситуации будет много голов», — считает Титов.

Напомним, ФК «Сочи» в преддверии матча с «Уфой» уволил своего главного тренера Александра Точилина.