На КАМАЗе прокомментировали слухи о закрытии картодрома

Пресс-служба ПАО «КАМАЗ» ответила на слухи о закрытии в Набережных Челнах картодрома имени Олега Кухаренко. Предприятие предоставило слово директору картодрома.

Он заявил, что никакого закрытия самого объекта или детских секций не планируется. Руководство картодрома запретило несанкционированные заезды.

«В целях соблюдения техники безопасности запрещены практиковавшиеся ранее несанкционированные заезды, которые проводились по инициативе и под ответственность родителей, зачастую без учета погодных условий, иногда в темное время суток», — сообщил Роберт Аматыч. Такое решение он объяснил заботой о здоровье обучающихся.

Ранее в челнинских группах появилось открытое письмо родителей, которые убеждены, что картодром готовится к закрытию. Авторы утверждают, что их детям запрещают \тренировки и увольняют тренеров.