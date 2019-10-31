Татарстанские таможенники стали выявлять в почте «социально опасные» нарушения

Казанский почтовый пост таможни стал регулярно выявлять в отправлениях «нарушения социально опасной направленности», рассказал начальник Приволжского таможенного управления Сергей Рыбкин.

По его словам, в Россию ввозятся запрещенные медицинские препараты, наркотики и «шпионские» гаджеты. К последним обычно относятся авторучки с диктофонами, очки со скрытой камерой и подобные приборы.

Рыбкин также рассказал, что запущенная год назад Приволжская электронная таможня выявила более 18 тысяч нарушений в сфере интеллектуального права. Как правило, это контрафакт.

«В основном это касалось чемпионата мира по футболу, а также известных брендов как спортивной, так и модной одежды», — передает «Татар-информ» слова таможенника.

Ранее начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов рассказал, что сотрудники ведомства выявили контрафактную продукцию на 18 млн рублей.

