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Татарстанские таможенники стали выявлять в почте «социально опасные» нарушения

09:11, 31.10.2019 1
Татарстанские таможенники стали выявлять в почте «социально опасные» нарушения
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казанский почтовый пост таможни стал регулярно выявлять в отправлениях «нарушения социально опасной направленности», рассказал начальник Приволжского таможенного управления Сергей Рыбкин.

По его словам, в Россию ввозятся запрещенные медицинские препараты, наркотики и «шпионские» гаджеты. К последним обычно относятся авторучки с диктофонами, очки со скрытой камерой и подобные приборы.

Рыбкин также рассказал, что запущенная год назад Приволжская электронная таможня выявила более 18 тысяч нарушений в сфере интеллектуального права. Как правило, это контрафакт.

«В основном это касалось чемпионата мира по футболу, а также известных брендов как спортивной, так и модной одежды», — передает «Татар-информ» слова таможенника.

Ранее начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов рассказал, что сотрудники ведомства выявили контрафактную продукцию на 18 млн рублей.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 31 окт
    А может наоборот надо не бороться со шпионскими гаджетами а усиленно их распространять чтоб каждый коррупционер знал что он на прицеле.Ни кто же не возмущается что сейчас полно вокруг видеокамер.Не от хорошей же жизни люди приобретают эти приспособления.Честному человеку бояться не чего.
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