Госжилфонд РТ запустит программу повторной соципотеки в Набережных Челнах

Фото: пресс-служба Госжилфонда РТ

Госжилфонд при президенте РТ прорабатывает вопрос о запуске в Набережных Челнах программы повторной соципотеки.

«Скажем, несколько лет назад молодая семья брала однокомнатную квартиру, за это время у нее появились дети, и мы сейчас анализируем варианты, чтобы они могли заявляться и на большую площадь — на «двушку», «трёшку», — пояснил заместитель исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров.

Он рассказал, что в 2019 году по программе соципотеки в Татарстане будет сдано почти 440 тысяч кв.м жилья. В Челнах жилье по программе получат 1 166 семей.

Также Никифоров подтвердил информацию, что стоимость соципотеки в Набережных Челнах также вырастет.