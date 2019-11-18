Министр культуры России одобрил откровенные сцены в кино

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал об отношении к демонстрации откровенных сцен в фильмах.



«Ну, если это оправдано режиссерским замыслом, красиво, профессионально сделано и снабжено соответствующим рейтингом «18+», то почему бы и нет… Понимаете, это не дело Министерства культуры — диктовать режиссерам, как снимать кино», — заявил он RT на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Также он поделился впечатлениями о фильме «Текст» Клима Шипенко, который оказался в центре скандала из-за откровенной сцены

«Вот фильм «Текст», если мне память не изменяет, получил свои «18+». Хотя там есть, по-моему, две версии», — сказал Мединский, отметив, что ему не понравился одноименный роман Дмитрия Глуховского, однако экранизация пришлась по душе.

Ранее Мединский сравнил ажиотаж вокруг преступления историка, доцента СПбГУ Олега Соколова с шумихой, возникшей после выхода фильма «Джокер».

