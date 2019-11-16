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Клип Go Bananas группы Little Big набрал 2 млн просмотров за 10 часов

04:31, 16.11.2019
Клип Go Bananas группы Little Big набрал 2 млн просмотров за 10 часов
Фото: скриншот видеозаписи

Российская группа Little Big выложила в пятницу клип на песню Go Bananas. За 10 часов ролик набрал в YouTube более 2 млн просмотров.

Пользователи отметили в комментариях обилие абсурдных ситуаций, обыгранных в новом видео. Многие сравнили его с самым популярным клипом группы Skibidi, который достиг показателя в 310 млн просмотров.

Go Bananas стала заглавной песней мини-альбома группы, презентованного в четверг 14 ноября.

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