Клип Go Bananas группы Little Big набрал 2 млн просмотров за 10 часов
Российская группа Little Big выложила в пятницу клип на песню Go Bananas. За 10 часов ролик набрал в YouTube более 2 млн просмотров.
Пользователи отметили в комментариях обилие абсурдных ситуаций, обыгранных в новом видео. Многие сравнили его с самым популярным клипом группы Skibidi, который достиг показателя в 310 млн просмотров.
Go Bananas стала заглавной песней мини-альбома группы, презентованного в четверг 14 ноября.ТехнологииМедиаОбществоКультура
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