Совет муфтиев России и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и министр по делам ислама Саудовской Аравии Абдель Латиф бен Абдель Азиз Ааль Шейх подписали меморандум о сотрудничестве Совета муфтиев РФ и саудовского министерства ислама.

«Уверен, благодаря этому документу сотрудничество между нашими государствами еще больше укрепится, а народы двух стран станут еще ближе друг к другу», — приводит пресс-служба ДУМ РФ слова Гайнутдина.

Его заместитель Дамир Мухетдинов увидел в подписании меморандума продолжение начатого президентом РФ Владимиром Путиным сближения с Саудовской Аравией.

Напомним, что Путин побывал в Эр-Рияде в середине октября. Главы государств договорились о различных совместных проектах и взаимных инвестициях.

