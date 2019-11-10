Новости общества

19:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Совет муфтиев России и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве

16:31, 10.11.2019
Совет муфтиев России и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве
Фото: dumrf.ru

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин и министр по делам ислама Саудовской Аравии Абдель Латиф бен Абдель Азиз Ааль Шейх подписали меморандум о сотрудничестве Совета муфтиев РФ и саудовского министерства ислама.

«Уверен, благодаря этому документу сотрудничество между нашими государствами еще больше укрепится, а народы двух стран станут еще ближе друг к другу», — приводит пресс-служба ДУМ РФ слова Гайнутдина.

Его заместитель Дамир Мухетдинов увидел в подписании меморандума продолжение начатого президентом РФ Владимиром Путиным сближения с Саудовской Аравией.

Напомним, что Путин побывал в Эр-Рияде в середине октября. Главы государств договорились о различных совместных проектах и взаимных инвестициях.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров