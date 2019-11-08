АСВ: компания приобрела земли ТФБ в 52 раза дешевле начальной цены

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» сообщило о заключении сделки по продаже одного из лотов имущества банка. Земельные участки в Пестречинском районе, оценивавшиеся в 0,92 млрд рублей, отошли ООО «Спектрподряд» за 17,4 млн рублей.

Таким образом, компания смогла приобрести земли в 52 раза дешевле начальной цены. Договор с покупателем о приобретении лота №34 был заключен 1 ноября, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Согласно предыдущему сообщению о торгах, этот лот включает в себя 7 земельных участков общей площадью около 1,5 млн кв. м.

Ранее Верховный суд РФ поручил Арбитражному суду Татарстана изучить обоснованность претензий к экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину в части вывода из «Новой нефтехимии» в невыгодную аренду элитного объекта недвижимости.

