Новости бизнеса

16:04 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

ВС обязал суд изучить роль Мусина в выводе элитной недвижимости из «Новой нефтехимии»

19:14, 05.11.2019
ВС обязал суд изучить роль Мусина в выводе элитной недвижимости из «Новой нефтехимии»
Фото: realnoevremya.ru

Верховный суд России поручил Арбитражному суду Татарстана изучить обоснованность претензий к экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину в части вывода из «Новой нефтехимии» в невыгодную аренду элитного объекта недвижимости. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на определение ВС РФ.

Напомним, недавно Верховный суд РФ признал недействительной сделку, в рамках которой из компании Мусина была выведена недвижимость в обмен 99,99% в другой структуре, где владелец оставшейся сотой процента имел равные с мажоритарием права.

Сделка, ставшая предметом внимания ВС РФ, была совершена в июне 2017 года. В рамках сделки, которую рассматривал ВС РФ, «Новая нефтехимия» Роберта Мусина и ее гендиректор Айрат Тумакаев учредили ООО «Девять А», в уставный капитал которого были внесены нежилое помещение в Казани площадью 3675,5 кв. м и стоимостью 340,37 млн рублей от первого и 10000 рублей от второго.

Бизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров