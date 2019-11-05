ВС обязал суд изучить роль Мусина в выводе элитной недвижимости из «Новой нефтехимии»

Верховный суд России поручил Арбитражному суду Татарстана изучить обоснованность претензий к экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину в части вывода из «Новой нефтехимии» в невыгодную аренду элитного объекта недвижимости. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на определение ВС РФ.



Напомним, недавно Верховный суд РФ признал недействительной сделку, в рамках которой из компании Мусина была выведена недвижимость в обмен 99,99% в другой структуре, где владелец оставшейся сотой процента имел равные с мажоритарием права.

Сделка, ставшая предметом внимания ВС РФ, была совершена в июне 2017 года. В рамках сделки, которую рассматривал ВС РФ, «Новая нефтехимия» Роберта Мусина и ее гендиректор Айрат Тумакаев учредили ООО «Девять А», в уставный капитал которого были внесены нежилое помещение в Казани площадью 3675,5 кв. м и стоимостью 340,37 млн рублей от первого и 10000 рублей от второго.