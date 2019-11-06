В Челнах выпустили 10-тысячную стиральную машину Haier

На заводе Haier в Набережных Челнах выпустили 10-тысячную стиральную машину.

Сейчас у компании представлено 27 заводов по производству стиральных машин. По отношению к челнинскому заводу, единственному в России, обозначен план — производство 200 стиральных машин в час.

На торжественной церемонии присутствовали руководитель исполкома Челнов Ринат Абдуллин, вице-президент корпорации Haier Шу Хай, глава представительства Haier в России Людмила Романова, генеральный директор компании «Хайер Лаундри Машин РУС» Сунь Гуйвэй, генеральный директор компании «Хайер Рус» Сунь Чжэньхуа. Церемония прошла на территории завода.

На юбилейной стиральной машине, сошедшей с конвейера почетные гости оставили свои автографы. Техника будет размещена в музее завода, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Напомним, в августовском открытии завода стиральных машин Haier участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

