Во Франции из-за шторма без света осталось 140 тысяч домов

Из-за шторма «Амели» без электричества осталось 140 тыс. домов во Франции.

Наибольшие проблемы наблюдаются в регионе Новая Аквитания. Также электричества нет в районах Земель Луары, Овернь и Окситании.

Специалисты пытаются восстановить электричество, однако доступ к некоторым участкам затруднен из-за обильных осадков, пишет RT со ссылкой на обслуживающую компанию Enedis.

Ранее сообщалось, что из-за крупнейшего за последние 60 лет тайфуна Хагибис 50 тыс. домов в Японии остались без света. Еще около 2 млн местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.