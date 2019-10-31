Новости спорта

04:36 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Загитова представила новый показательный номер, посвященный погибшей маме ее хореографа

23:33, 31.10.2019
Загитова представила новый показательный номер, посвященный погибшей маме ее хореографа
Фото: Скриншот

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила свой новый показательный номер, который был посвящен погибшей маме Даниила Глейхенгауза, хореографа фигуристки.

Видео с выступлением Загитовой было опубликовано на сайте Первого канала.

Ожидается, что официальное представление номера может состояться в конце третьего этапа Гран-при во Франции, где в эти выходные пройдут соревнования по фигурному катанию.



СпортФигурное катание
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров