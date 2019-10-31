Загитова представила новый показательный номер, посвященный погибшей маме ее хореографа

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила свой новый показательный номер, который был посвящен погибшей маме Даниила Глейхенгауза, хореографа фигуристки.

Видео с выступлением Загитовой было опубликовано на сайте Первого канала.

Ожидается, что официальное представление номера может состояться в конце третьего этапа Гран-при во Франции, где в эти выходные пройдут соревнования по фигурному катанию.





