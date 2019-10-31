Загитова представила новый показательный номер, посвященный погибшей маме ее хореографа
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова представила свой новый показательный номер, который был посвящен погибшей маме Даниила Глейхенгауза, хореографа фигуристки.
Видео с выступлением Загитовой было опубликовано на сайте Первого канала.
Ожидается, что официальное представление номера может состояться в конце третьего этапа Гран-при во Франции, где в эти выходные пройдут соревнования по фигурному катанию.
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