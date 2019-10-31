В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

В столице России в продаже появились самые маленькие квартиры за всю историю. Общая площадь их меньше, чем площадь нормативного машино-места.

О продаже студий площадью 11,1 и 11,6 кв. м. сообщило риелторское агентство «Метриум». Квартиры находятся в новостройках в районах Западное Дегунино и Нижегородский. Отмечается, что площадь этих студий меньше, чем норма площади машино-места: на парковке автомобилю должно быть отведено не менее 13,25 кв. м.

Источник: «Метриум»

Как объяснили эксперты, еще всего 7 лет назад минимальная площадь квартиры в Москве составляла 33 кв. м. То есть за это время минимальная площадь квартиры сократилась в три раза.

Застройщик объяснил уменьшение площади жилья мировой тенденцией, а также тем, что рынок подстраивается под возможности покупателей.

Ранее вице-премьер РФ Игорь Шувалов удивился популярности малометражных квартир среди россиян.

«Нам показали квартиры 20 квадратных метров, кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», — поделился впечатлениями после экскурсии Шувалов.