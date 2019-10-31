Власти Казани разрешили медуниверситету перенести парковку от строящегося общежития

Исполком Казани предоставил Казанскому медицинскому университету разрешение перенести парковочные места от строящегося на улице Амирхана общежития. Они будут размещены на соседнем участке, где уже организована стоянка.

Согласно постановлению, университет перенесет 118 машино-мест. Отмечается, что общежитие строится на участке площадью 11 788 кв. м. Оно рассчитано на 400 мест. Здание достигнет 16 этажей в высоту.

Кроме общежития здесь запланирован учебно-лабораторный корпус фармацевтического факультета.

Ранее «Реальное время» уже писало, что медуниверситет запросил разрешение отклониться от предельных параметров строительства при возведении общежития.