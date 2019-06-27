Казанский медуниверситет попросил исполком перенести парковку от строящегося общежития

Администрация Казани назначила общественные обсуждения по переносу парковки от строящегося на улице Амирхана общежития медуниверситета на соседний участок. Обсуждать этот вопрос планируется с 27 июня по 25 июля.

Казанский государственный медицинский университет запросил разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке площадью 11 788 кв. м, говорится в проекте постановления, опубликованном в сборнике документов мэрии. Здесь строится 16-этажное общежитие на 400 мест.

Руководство вуза планирует разместить 118 машино-мест на парковке, которая расположена на одном из соседних участков.