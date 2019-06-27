Новости общества

12:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский медуниверситет попросил исполком перенести парковку от строящегося общежития

11:51, 27.06.2019
Казанский медуниверситет попросил исполком перенести парковку от строящегося общежития

Администрация Казани назначила общественные обсуждения по переносу парковки от строящегося на улице Амирхана общежития медуниверситета на соседний участок. Обсуждать этот вопрос планируется с 27 июня по 25 июля.

Казанский государственный медицинский университет запросил разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке площадью 11 788 кв. м, говорится в проекте постановления, опубликованном в сборнике документов мэрии. Здесь строится 16-этажное общежитие на 400 мест.

Руководство вуза планирует разместить 118 машино-мест на парковке, которая расположена на одном из соседних участков.

ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров