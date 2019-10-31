В Минобороны рассказали о боевом антивирусе

В Минобороны РФ похвастались успешным прохождением учений специализированных защитных программ. Российская армия проверила свои антивирусы для АСУ «Акация», «Андромеда» и ЕСУ-ТЗ.

«Они позволят обнаружить место, где произошло вторжение и противник мог перехватить сигнал, а также найти посторонние файлы», — пишут «Известия».

Комплексы связи являются очень важным и дорогостоящим элементом современной армии. Только на АСУ «Акация-М» в 2018 году было выделено около 21 млрд рублей.