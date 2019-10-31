Владельцам недвижимости будут сообщать о попытках провести операции с собственностью удаленно
Собственникам начнут высылать электронные письма при попытках проведения электронных сделок с их недвижимостью. Это должно обезопасить владельцев от действий мошенников.
Уведомления начнут поступать на электронные ящики владельцев с 1 ноября.
«Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества», — передает пресс-служба ведомства.
Как отметил замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин, запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости.
При этом электронная подпись позволяет проводить не только сделки с жильем, но и подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль, участвовать в электронных торгах, отмечает пресс-служба.НедвижимостьОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым