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Владельцам недвижимости будут сообщать о попытках провести операции с собственностью удаленно

08:44, 31.10.2019
Владельцам недвижимости будут сообщать о попытках провести операции с собственностью удаленно
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Собственникам начнут высылать электронные письма при попытках проведения электронных сделок с их недвижимостью. Это должно обезопасить владельцев от действий мошенников.

Уведомления начнут поступать на электронные ящики владельцев с 1 ноября.

«Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества», — передает пресс-служба ведомства.

Как отметил замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин, запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости.

При этом электронная подпись позволяет проводить не только сделки с жильем, но и подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль, участвовать в электронных торгах, отмечает пресс-служба.

НедвижимостьОбщество
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