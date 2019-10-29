Дизайн-завод «Флакон» может уступить девелоперам фабрику «Адонис»

Руководство московского арт-кластера «Флакон» опасается, что не сможет конкурировать с девелоперами на торгах по продаже объектов фабрики «Адонис» в центре Казани. Вместо лофта на месте предприятия может появиться элитный жилой комплекс.

«Да, мы будем, наверное, участвовать в этих торгах, но если будет кто-то предлагать другие деньги под жилье, допустим, я не думаю, что мы сможем конкурировать», — передает «Татар-информ» слова владельца креативного бренда FlaconX Николая Матушевского.

Он добавил, что аукцион планировался на ноябрь, но банкротство предприятия затянулось и торги были отложены.

Матушевский считает, что власти республики должны поспособствовать приходу в Казань «Флакона».

«Я знаю, что Рустам Минниханов сам хотел, чтобы здание взял «Флакон», потом сказал, что у нас самих тут много своего интересного. Мы не претендуем, просто есть некие принципы, по которым нам проще было бы сделать это. Мы на любых условиях готовы», — заявил он.

Напомним, что о возможном участии дизайн-завода в восстановлении зданий фабрики и их переформатированию в креативное пространство рассказала «Реальному времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова еще в апреле 2018 года. Позже мэр Казани рассказал о планах по восстановлению объекта.