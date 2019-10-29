Бывший глава Минземимущества Башкирии назначен руководителем Башкультнаследия
Глава Башкирии Радий Хабиров назначил начальником Управления по госохране объектов культурного наследия РБ Олега Полстовалова.
Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник, 28 октября.
Напомним, что в октябре 2018 года Полстовалов занял пост и.о. министра земельных и имущественных отношений республики. Однако накануне главой министерства стала Гульшат Арсланова.ОбществоВласть Башкортостан
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