Новости общества

01:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Бывший глава Минземимущества Башкирии назначен руководителем Башкультнаследия

10:29, 29.10.2019
Бывший глава Минземимущества Башкирии назначен руководителем Башкультнаследия
Фото: уюи.мвд.рф

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил начальником Управления по госохране объектов культурного наследия РБ Олега Полстовалова.

Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник, 28 октября.

Напомним, что в октябре 2018 года Полстовалов занял пост и.о. министра земельных и имущественных отношений республики. Однако накануне главой министерства стала Гульшат Арсланова.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров