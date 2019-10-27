«Салават Юлаев» одолел минское «Динамо», отыгравшись с 0:2
«Салават Юлаев» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в овертайме обыграл минское «Динамо» — 3:2 (от).
По ходу матча уфимцы уступали своему сопернику 0:2, но усилиями Бурмистрова, набравшего 2 (1+1) очка смогли перевести игру в овертайм. В дополнительное время успешнее оказались гости, победу «Салавату Юлаеву» принес выстрел Кугрышева.
«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3от (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 (02:38) — Степанов (Еременко);
2:0 (29:34) — Демков (Спунер, Граньяни, бол.);
2:1 (37:39) — Бурмистров (Ларсен, бол.);
2:2 (53:15) — Сошников (Ларсен, Бурмистров, бол.);
2:3 (63:00) — Кугрышев (Хохряков, Сергеев);
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