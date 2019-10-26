«Джокер» стал самым кассовым фильмом «взрослого» рейтинга

Фото: скриншот трейлера

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса собрал мировую кассу в $788 млн, обладая при этом рейтингом R (лица до 17 лет должны посещать фильм только с родителями)

Это делает «Джокера» самой кассовой картиной с таким рейтингом. Ранее наибольшую кассу при рейтинге R собрал кинокомикс «Дэдпул» — фильм заработал в прокате $783 млн, пишет «Российская газета».

При этом бюджеты фильмов сопоставимы: $55 млн у «Джокера» против $58 млн у «Дэдпула».

Ранее фильм «Джокер» Тодда Филлипса попал в десятку лучших картин по версии базы данных IMDb.

