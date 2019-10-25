Huawei представил Honor 9X для российского рынка

Китайская компания Huawei провела в России презентацию нового смартфона Honor 9X. Цены на гаджет будут начинаться от 17 тысяч рублей.

Смартфон получил двойную либо тройную камеру с разрешением 48 мегапикселей (модели будут различаться в цене), говорится в пресс-релизе компании. Производитель оснастил Honor 9X безрамочным экраном с диагональю 6,59 дюйма.

У него также есть аккумулятор емкостью 4000 мАч и система выдвижной фронтальной камеры.

Объем внутренней памяти смартфона составил 128 ГБ, его можно расширить с помощью карты microSD объемом до 512 ГБ. Также новинка оснащена разъемом для наушников 3,5 мм и портом USB Type-C.

Продажи смартфона 9X в России стартуют 8 ноября.