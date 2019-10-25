В Казани выпустили новый русско-татарский переводчик «Татсофт»

Сегодня в Казани состоялась презентация русско-татарского машинного переводчика «Татсофт». Мероприятие прошло на площадке молодежного центра «Сэлэт».

Сервис, работающий на основе нейросетевых технологий, представляет собой онлайн-переводчик с русского языка на татарский и с татарского на русский. На сайте translate.tatar предлагается порядка 1 млн пар русско-татарских предложений.

Проект разработан коллективом Института прикладной семиотики Академии наук Республики Татарстан (ИПС АН РТ). Как рассказал корреспонденту «Реального времени» директор ИПС АН РТ Джавдет Сулейманов, технологию разрабатывали пять человек. В совокупности над сервисом трудились порядка 60 специалистов.

«Над этим направлением мы работали лет 30, — отметил Сулейманов. — Наш переводчик оказался лучше, чем другие. И проектом заинтересовались многие республики. Например, башкиры хотят вместе с нами создать свой переводчик — русско-башкирский. Этот проект мы готовы предложить всем народам Российской Федерации, поскольку мы знаем, как это делать. Наши технологии могут работать в любых парах. У нас есть сильный сервер, команда».

Помимо перевода слов и предложений система предлагает озвучивание результатов перевода на татарском и русском языках, двуязычный интерфейс и возможности оценки качества работы.

Напомним, в YouTube запустили проект «Татарский с Дмитрием Петровым». Известный полиглот проводит курс татарского языка и обещает обучить ему за 8 часов.