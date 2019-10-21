Дзюдоистка Задворнова завоевала серебро на Кубке Европы в Испании

Татарстанская спортсменка Ксения Задворнова успешно выступила на прошедшем в испанской Малаге Кубке Европы по дзюдо.

Представитель Татарстана в составе сборной России завоевала серебряные награды турнира. В финале весовой категории до 70 кг Задворнова уступила спортсменке из Великобритании Хлое Нунн.

Тренерами россиянки являются Алексей Нефедов и Елена Задворнова, которые работают с ней в центре дзюдо «Батыр» в Казани.