Дзюдоистка Задворнова завоевала серебро на Кубке Европы в Испании
Татарстанская спортсменка Ксения Задворнова успешно выступила на прошедшем в испанской Малаге Кубке Европы по дзюдо.
Представитель Татарстана в составе сборной России завоевала серебряные награды турнира. В финале весовой категории до 70 кг Задворнова уступила спортсменке из Великобритании Хлое Нунн.
Тренерами россиянки являются Алексей Нефедов и Елена Задворнова, которые работают с ней в центре дзюдо «Батыр» в Казани.Спорт Татарстан
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