Вратари «Динамо» и «Краснодара» выйдут на матч в кепках в память о Яшине

Российский футбольный союз (РФС) приготовил специальную акцию к матчу 13-го тура РПЛ «Динамо» — Краснодар».

Вратари обеих команд, а также сопровождающие футболистов дети выйдут на поле в кепках. Акция посвящена 90-летию с момента рождения легендарного советского голкипера Льва Яшина.

Также запланирована автограф-сессия ветеранов «Динамо», игру посетит Валентина Яшина, вдова голкипера, и его родственники.

Ранее стало известно, что все матчи ближайшего тура в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ станут данью уважения Льву Яшину.