Два тура чемпионата России по футболу будут посвящены памяти Льва Яшина
По сообщению пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ), тринадцатый и четырнадцатый туры чемпионата будут посвящены памяти вратаря сборной СССР Льва Яшина.
«13-й и 14-й туры Российской премьер-лиги посвящены памяти Льва Ивановича Яшина. Клубы РПЛ будут чествовать великого вратаря», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Лев Яшин является единственным в мире вратарем-обладателем «Золотого мяча», приза лучшего футболиста Европы. 22 октября легендарному голкиперу исполнилось бы 90 лет.
Напомним, ранее французское футбольное издание France Football учредило приз имени Яшина лучшему вратарю мира.СпортФутболОбщество
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