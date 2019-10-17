Пользователи МТС в Казани и Уфе жалуются на сбои в работе мобильной связи

В четверг днем пользователи МТС жалуются на сбои в работе оператора.

По данным сайта Downdetector, в настоящее время количество жалоб достигло 106. Больше всего замечаний приходит из таких городов, как Москва, Казань, Самара, Уфа, Санкт- Петербург и других.

В частности, жители Казани не могут дозвониться друг другу по внутренней связи, работает только интернет.

В настоящее время в официальных аккаунтах компании нет объяснений всему происходящему.

В МТС не подтвердили массовую проблему в Казани. «Технические специалисты сообщают, что сеть МТС в Татарстане и Башкортостане работает в штатном режиме. Если есть какие-то жалобы, наши сотрудники готовы разобраться с каждым обращением», — разъяснила «Реальному времени» представитель пресс-службы МТС Екатерина Гаврилова.

«В случае возникновения проблем с голосовыми соединениями, рекомендуем переключить приоритет подключения сети между стандартами 2G/3G2», — советуют технические специалисты МТС.