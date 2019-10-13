Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Комментарий на видеохостинге YouTube впервые собрал больше миллиона лайков. Он был опубликован под клипом певицы Билли Айлиш к песне Bad guy 5 месяцев назад.



«Я лысый парень (bald guy, — прим. ред.)»,— написал человек по имени Сет Эверман.



Видео на данный момент посмотрели уже более 585 млн раз.

Ранее сообщалось, что 7 сентября вышел клип «Москва» рэперов Тимати и Гуфа и за 2 дня набрал более 1,4 млн дизлайков. По данным СМИ, ролик набрал рекордное количество дизлайков в русском сегменте YouTube. Прежним лидером по этому показателю был клип рэпера Face «Я роняю Запад» (более 600 тыс.). В треке Тимати и Гуфа есть строки «Не хожу на митинги и не втираю дичь» и «хлопну бургер за здоровье Собянина». Вскоре клип был удален.