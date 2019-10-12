Наряду с шизофренией ВИЧ-положительный статус может стать препятствием для работы в прокуратуре

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Генпрокуратура готовит инициативу о включении ВИЧ-положительного статуса в список заболеваний, с которыми россиянам будет запрещено работать в ведомстве. Об этом стало известно РБК, подлинность проекта постановления, предназначенного для передачи в правительство, подтвердили в Минздраве.

На сегодняшний день поступить на прокурорскую службу не могут люди с психическими расстройствами, эпилепсией и активной формой туберкулеза. Генпрокуратура намеревается пополнить перечень не только ВИЧ, но и болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими расстройствами личности и нарушениями слуха.