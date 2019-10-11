Трамп завел канал на Twitch в рамках предвыборной кампании

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Президент США Дональд Трамп зарегистрировал учетную запись на стриминговом сервисе Twitch. Он сделал это в рамках предвыборной кампании по переизбранию на пост главы страны в 2020 году.

За несколько часов на канал президента США подписались более 34 тысяч человек. Трамп пока не провел ни одной прямой трансляции, но на канале есть видео с предвыборной поездки в Миннеаполисе. В описании размещены ссылки на сайт с предвыборной кампанией и соцсети — «Твиттер», «Фейсбук», «Инстаграм» и YouTube.

В настоящее время на канал президента США подписано 36,5 тысячи человек, а его видео набрали 159 тысяч просмотров.