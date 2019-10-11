Новости технологий

08:44 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Трамп завел канал на Twitch в рамках предвыборной кампании

11:39, 11.10.2019
Трамп завел канал на Twitch в рамках предвыборной кампании
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп зарегистрировал учетную запись на стриминговом сервисе Twitch. Он сделал это в рамках предвыборной кампании по переизбранию на пост главы страны в 2020 году.

За несколько часов на канал президента США подписались более 34 тысяч человек. Трамп пока не провел ни одной прямой трансляции, но на канале есть видео с предвыборной поездки в Миннеаполисе. В описании размещены ссылки на сайт с предвыборной кампанией и соцсети — «Твиттер», «Фейсбук», «Инстаграм» и YouTube.

В настоящее время на канал президента США подписано 36,5 тысячи человек, а его видео набрали 159 тысяч просмотров.

ТехнологииМедиаОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров