В Башкирии начнут выдавать сертификаты на оплату частных детских садов

Власти Башкирии начнут ежемесячно выдавать сертификаты номиналом 6 тыс. рублей на оплату услуг частных детских садов семьям с детьми от полутора до трех лет.

Они будут вручаться при условии, что мать ребенка выйдет на работу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Частные дошкольные организации, принимающие оплату сертификатами, должны соответствовать санитарным, противопожарным и другим требованиям, а также установить родительскую плату не выше, чем в муниципальных детсадах.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об открытии 21 школы и 21 детского сада в этом году.