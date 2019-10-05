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Лжегазовики украли у пожилой уфимки деньги

13:01, 05.10.2019
Лжегазовики украли у пожилой уфимки деньги
Фото: torange.biz

В Орджоникидзевском районе Уфы лжегазовики оставили без денег пенсионерку.

По предварительным данным, к 74-летней уфимке пришли двое молодых людей. Они представились сотрудниками газовой службы и сказали, что пришли на плановую проверку газового анализатора. Пока один из них беседовал с хозяйкой квартиры, второй лжесотрудник, увидев на кухне сумку, где в кошельке лежали 11 тыс. рублей, забрал деньги и злоумышленники скрылись.

Пенсионерка, обнаружив пропажу, сообщила об этом внуку, а после обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба МЧС по РБ.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова обратилась в полицию по делу о мошенничестве. Она обратилась к гадалке по интернету, перевела ей 2 млн рублей, после чего лжепровидица скрылась.

Происшествия Башкортостан
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