В двух кофейнях в аэропорту «Бегишево» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований

В двух кофейнях ООО «Бинхартс» в аэропорту Бегишево выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Камская транспортная прокуратура приняла превентивные меры по предотвращению приобретения пассажирами аэропорта некачественной продукции.

Речь идет о кофейнях «Бинхартс кофе» и «Пинта». В ходе проверки нарушения в них выявлены при приготовлении пищи и напитков, а также при их хранении и реализации населению, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Так, персоналом кафе не пройден обязательный периодический медицинский осмотр, есть вопросы к чистоте производственных помещений, выявлены отсутствие дезинфицирующих средств в горячем цехе и наличие насекомого в холодильном шкафу одной из торговых точек общественного питания.

Помимо этого, установлено, что продукция в кафе принимается без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, маркировочные ярлыки на ней отсутствуют.

По результатам проверки руководителю ООО «Бинхартс» прокуратурой вынесено представление об устранение нарушений, информация направлена в управление Роспотребнадзора по РТ для применения мер административного воздействия.

Ранее стало известно, что аэропорт Бегишево будет модернизирован за 2,2 млрд рублей.