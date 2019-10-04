Coca-Cola может помочь в организации раздельного сбора мусора в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске

Фото: Максим Платонов

Американская компания Coca-Cola может помочь в организации раздельного сбора мусора в крупных татарстанских городах. Данную инициативу обсудили в Минэкологии РТ.

«Хотелось бы с вами проработать проект не только в Казани, но и выстроить работу в других крупных городах Татарстана — таких как Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск — они также хотят участвовать в этом проекте. А дальше мы будем транслировать наш опыт на всю Российскую Федерацию. Особое значение в формировании культуры раздельного сбора играет экопросвещение и реализация социальных проектов», — сказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Кроме того, представители компании и чиновники ведомства обсудили инфраструктурное и просветительское направления проекта «Разделяй с нами» в РТ.

Также со своим предложением на встрече смог выступить участник Республиканской школы актива Никита Ивашечкин. Студент презентовал проект по установке специального аппарата для приема пластиковой тары, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что Coca-Cola и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии раздельного сбора твердых коммунальных отходов в городе. Ожидается, что до конца года во всех жилых микрорайонах столицы появятся 500 специальных контейнеров, которые соберут примерно треть объемов бытовых ТКО.

