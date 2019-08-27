Instagram разработал новый мессенджер

Instagram планирует запустить новое приложение под названием Threads. Руководство соцсети ожидает, что сервис будет «способствовать постоянному, более тесному обмену между пользователями и их ближайшими друзьями».

В частности, наряду с типичными текстовыми, фото- и видеосообщениями, приложение позволит устанавливать статусы, делиться с друзьями информацией о местоположении и многом другом в реальном времени, сообщает The Verge.

Во многом Threads — последняя попытка Instagram скопировать популярные функции конкурента Snapchat, отмечает издание. Первоначально компания разрабатывала отдельное приложение Direct, но после тестирования отказалась от этих планов.

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг подчеркнул важность прямого обмена сообщениями и наметил план возможного объединения чатов в платформах Instagram, Facebook и WhatsApp .