В Зеленодольске под видом офиса по продаже ценных бумаг работал клуб с игровыми автоматами

Зеленодольская городская прокуратура совместно с ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Зеленодольскому району выявила факт незаконной игорной деятельности.

Правоохранителями установлено, что на улице Татарстан под видом офиса по продаже ценных бумаг работало заведение с игровыми автоматами.

В ходе надзорных мероприятий все автоматы изъяты и помещены на склад отдела МВД.

В отношении организатора возбуждено дело об административном правонарушении и начато административное расследование по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Данное правонарушение карается штрафом от 800 тыс. до 1,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что в Уфе под видом букмекерской конторы работала сеть казино.

