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Российские пользователи «атаковали» страницу Шварценеггера в день рождения его сына

06:35, 29.09.2019
Российские пользователи «атаковали» страницу Шварценеггера в день рождения его сына
Фото: ru.wikipedia.org / IVN News

На Instagram-аккаунт актера и политика Арнольда Шварценеггера обрушился поток из комментариев российских пользователей. Поводом для этого стало фото, выложенное в честь 22-летия сына Арнольда Шварценеггера Кристофера.

На совместной фотографии Кристофер был одет в форменную шинель МВД России. Этим пост и привлек внимание русскоязычных пользователей — они отметили, что Шварценеггеры (особенно младший) одеваются совсем как русские.

«Matreshka, vodka, balalaika, с др», «А где медведь?», «А полковником российской полиции он когда успел стать?» — пишут пользователи.

Некоторые вспомнили известную роль Арнольда Шварценеггера в криминальном боевике «Красная жара» (1998), где тот сыграл капитана российской полиции Ивана Данко и также появлялся в кадре в подобной шинели. Не исключено, что фотография с Кристофером стала отсылкой к этому фильму.

Привычка русскоязычных пользователей устраивать набеги на Instagram-аккаунты зарубежных знаменитостей впервые проявилась на страничке певицы Lady Gaga. Пользователи обвинили ее в том, что та якобы стала причиной разрыва актера Брэдли Купера и российской модели и актрисы Ирины Шейк.

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