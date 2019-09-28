К 2024 году объем экспорта Башкортостана должен достигнуть 230 млн долларов

Объем экспорта АПК Башкирии в минувшем году составил 76,3 млн долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза. К 2024 году объем поставок продукции за рубеж должен достигнуть 230 млн долларов США.

Почти половину экспорта Башкирии в 2018 году составляло зерно, около четверти — подсолнечное и рапсовое масло. Помимо этого, за рубеж поставлялись яйца, мед, корма для животных и сахар.

Рапсовое масло и шрот рапса Башкортостан начал поставлять впервые, достигнув общего объема в 3,6 млн долларов США.

До 27 декабря 2019 года будет идти отбор заявок на заключение соглашения о повышении конкурентоспособности, в рамках которого компании-экспортеры смогут получить как краткосрочные, так и инвестиционные льготные кредиты у банков-партнеров. В 2020 году к механизму льготного кредитования добавится механизм льготной транспортировки, и предприятия смогут получать компенсации за транспортные затраты до границ России, говорится на сайте правительства РБ.

Летом сообщалось, что сельхозпроизводители Башкирии уже получили господдержку на 1,2 млрд рублей.