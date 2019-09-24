Эксперт: Huawei вряд ли перейдет на ОС, разрабатываемую в Иннополисе

Маловероятно, что китайская компания Huawei перейдет на операционную систему «Аврора», которую разрабатывают в Иннополисе.

Президент Некоммерческого партнерства «Руссофт» Валентин Макаров пояснил, что у компании есть свои наработки и они найдут свое решение, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Россия может использовать планшеты китайской компании Huawei с российской операционной системой (ОС) «Аврора» для проведения национальной переписи населения в 2020 году. Данный шаг рассматривается как первый этап внедрения российской ОС на устройствах Huawei. «Аврору» собираются установить на 360 тыс. планшетов Huawei к 1 августа 2020 года. Перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.