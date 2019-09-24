Экс-судья Конституционного суда РТ досрочно вышел из колонии

Вышел на свободу раньше окончания пятилетнего срока и вернулся в Казань бывший судья Конституционного суда Татарстана Рашид Гафиятуллин. Как выяснило «Реальное время», наказание он отбывал в Нижегородской области, в Борской колонии для осужденных силовиков.



Решение об УДО Гафиятуллина было принято еще в июне, однако в силу вступило позже, когда Нижегородский областной суд рассмотрел жалобу потерпевшего предпринимателя Евгения Бородина.

Источники «Реального времени» утверждают, что недавно после освобождения бывший судья побывал на прежнем месте работы и пообщался с бывшими коллегами. На просьбу журналиста подтвердить или опровергнуть эту информацию пресс-секретарь Конституционного суда РТ ограничилась фразой: «Лично я его не видела».

Напомним, 20 декабря 2016 года Тверской районный суд Москвы признал трех казанцев, включая конституционного судью из Татарстана, экс-начальника правового управления кабмина РТ Рашида Гафиятуллина, виновными в афере с «продажей судебных решений». Ущерб по делу суд оценил в 13,2 млн рублей.

Гафиятуллин получил 5 лет колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей, лишением звания заслуженного юриста РФ и 3-летним запретом занимать руководящие должности в органах власти. Под стражу его взяли в зале суда, так что технически за решеткой 2 года бывший судья провел чуть более 2 лет и 7 месяцев.

Вину в мошенничестве он не признавал с первого дня, однако добиться пересмотра дела не смог. В мае 2017-го приговор вступил в силу, после чего Госсовет РТ прекратил судейские полномочия осужденного.