«Транснефть» намерена принять с территории Татарстана более 33 млн тонн нефти в 2019 году

«Транснефть» планирует в 2019 году принять с территории Республики Татарстан 33,8 млн тонн нефти от 29 добывающих нефтяных компаний, а также выполнить транспортировку 205,7 млн тонн нефти и 7,2 млн тонн нефтепродуктов. Об этом стало известно на встрече президента компании Николая Токарева с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.



По итогам 2018 года в систему магистральных нефтепроводов в Татарстане было принято свыше 33 млн тонн нефти (92% добытой в регионе) от 31 добывающей нефтяной компании. Была проведена транспортировка 197,5 млн тонн нефти и 7,2 млн тонн нефтепродуктов, сообщает пресс-служба «Транснефти».



Всего в Татарстане находятся 19 магистральных нефтепроводов, семь магистральных нефтепродуктопроводов и 34 перекачивающие станции.

Ранее сообщалось, что предприятия группы «Татнефть» с начала этого года добыли более 17,4 млн тонн нефти, что на 638,5 тыс. тонн, или на 3,66%, больше аналогичного периода прошлого года.