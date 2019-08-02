«Татнефть» увеличила добычу нефти за 7 месяцев на 3,7%

Предприятия группы «Татнефть» с начала этого года добыли более 17,4 млн тонн нефти, что на 638,5 тыс. тонн, или на 3,66%, больше аналогичного периода прошлого года.

В июле было добыто 2,6 млн тонн нефти. Из этого объема на ПАО «Татнефть» пришлись 2,58 млн тонн. За семь месяцев ПАО «Татнефть» извлекло из недр 17,2 млн тонн с ростом 646 тыс. тонн к аналогичному сроку 2018 года (рост 3,7%), сообщает пресс-служба.

При этом за пределами Татарстана группа снизила добычу на 7,5 тыс. тонн, до 1903 тыс. тонн, из которых 27,7 тыс. тонн пришлись на минувший июль.

Так, на сегодняшний день в Самарской области согласно плану пробурено шесть скважин, ведется бурение эксплуатационной скважины №344 и поисково-разведочной скважины №32 для ООО «Татнефть-Самара».



Напомним, что за семь месяцев добыча нефти в России выросла на 2%.

