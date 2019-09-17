«Нефтехимик» в гостях с «сухим» счетом уступил «Торпедо»
Нижнекамский «Нефтехимик» в рамках Континентальной хоккейной лиги уступил в гостевом матче «Торпедо» — 0:3.
В составе нижегородцев по разу отличились Геноуэй, Мишарин и Щехура. Вратарь «Торпедо» Тихомиров оставил свои ворота «сухими».
Отметим, что две шайбы из трех были заброшены нижегородцами в большинстве.
«Торпедо» — «Нефтехимик» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — Геноуэй (Шрёдер, Жафяров, 04:18, бол.)
2:0 — Мишарин (Белевич, 12:09)
3:0 — Щехура (Аляев, Варфоломеев, 41:56, бол.)
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