«Нефтехимик» прервал серию побед, уступив «Автомобилисту», несмотря на хет-трик Бикмуллина
«Нефтехимик» в третьем матче домашней серии в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) уступил «Автомобилисту» — 3:5.
Все три шайбы у нижнекамцев забросил 22-летний нападающий Рафаэль Бикмуллин. У гостей дублем отметился Найджел Доус.
Таким образом, «Нефтехимик» не сумел продлить победную серию. Ранее нижнекамцы с «сухим» счетом разгромили рижское «Динамо» и «Металлург» из Магнитогорска.
«Нефтехимик» — «Автомобилист» — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
Голы:
1:0 — Бикмуллин (Грошев, Шарипзянов, 03:54)
1:1 — Обидин (Кучерявенко, Мозер, 06:36)
1:2 — Доус (Мэйсек, 19:39)
2:2 — Бикмуллин (Захарчук, 28:12, бол.)
3:2 — Бикмуллин (Хафизов, Сергеев, 30:44)
3:3 — Плэтт (Секстон, Холланд, 34:14, бол.)
3:4 — Мозер (Кучерявенко, Обидин, 44:32)
3:5 — Доус (55:47, бол.)
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым